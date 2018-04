Tim: assemblea 4 maggio resta, liste per il cda entro 9 aprile

Roma, 4 apr. - L'assemblea di Tim del 4 maggio resta convocata e il 9 aprile scade il termine per presentare le liste per il rinnovo del cda. Lo afferma la società dopo le notizie di stampa sul fatto "che, a seguito dell'integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea del 24 aprile disposta dal collegio sindacale, non risulterebbe più convocata o che sarebbe comunque superata l'assemblea degli azionisti convocata per il 4 maggio".

"L'integrazione - spiega Tim - dell'ordine del giorno dell'assemblea del 24 aprile è stata effettuata con una deliberazione del collegio sindacale. Il consiglio di amministrazione è convocato per il 9 aprile per esaminare tale integrazione, alla luce delle motivazioni rese disponibili dal collegio sindacale, e assumere ogni opportuna iniziativa al riguardo".

L'iniziativa del collegio sindacale "non riguarda la convocazione dell'assemblea per il 4 maggio, che è stata regolarmente convocata in seguito alle dimissioni della maggioranza dei consiglieri, con all'ordine del giorno il rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione. Si ricorda pertanto agli azionisti interessati il termine del 9 aprile per la presentazione delle liste di candidati per la nomina del cda".