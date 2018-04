Martina si candida segretario Pd, assemblea sabato 21 aprile

Roma, 4 apr. - Maurizio Martina, finora reggente del Partito democratico, si candida alla segreteria del partito. Lo fa con un post su Facebook. "L`Assemblea nazionale del Partito Democratico - scrive - è convocata per sabato 21 aprile. Sarà una tappa importante del lavoro di rilancio che stiamo facendo dopo il 4 marzo e credo sia fondamentale, in particolare in questo momento delicato, avere un segretario nella pienezza delle sue funzioni pronto a lavorare insieme a tanti per ripartire con determinazione, umiltà e audacia".

"Penso - sottolinea il reggente dem - che il tema non sia andare oltre il PD, ma rilanciarne con forza la missione. Aprirci, radicarci, ascoltare, proporre la nostra idea di cambiamento del paese. Innovare le nostre risposte ai bisogni che sono emersi anche il 4 marzo con il voto. Unendo crescita e uguaglianza. Ripartendo dai temi della giustizia sociale e da una idea forte di partito come comunità di destino".

"Credo fermamente - conclude Martina - nella possibilità di un impegno collettivo e sono pronto a fare la mia parte candidandomi segretario, in coerenza con il lavoro di queste settimane da reggente e nella convinzione profonda che si possa costruire la stagione del nostro rilancio".