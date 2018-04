Sacchetti bio, M5s: finalmente il buon senso ha prevalso

Roma, 4 apr. - "Il Consiglio di Stato ha sposato la tesi da sempre sostenuta dal Movimento 5 Stelle: gli shopper multiuso di carta e altri materiali riutilizzabili per uso alimentare, si possono portare da casa. Una misura di buonsenso per ridurre la produzione di rifiuti, che è il primo passo per una vera economia circolare". Lo affermano in una nota i deputati e senatori del Movimento 5 Stelle Stefano Vignaroli, Alberto Zolezzi, Patrizia Terzoni, Federica Daga, Salvatore Micillo, Paola Nugnes e Vilma Moronese.