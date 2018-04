Mondadori: Piccinino rinuncia a posto in lista Fininvest per cda

Roma, 4 apr. - Alessandra Piccinino rinuncia alla candidatura nella lista Fininvest per il rinnovo del cda della Mondadori. Lo afferma il gruppo editoriale, sottolineando che Piccinino "ha comunicato, per impegni sopravvenuti, di non poter più accettare la propria candidatura" nella lista presentata dall'azionista di controllo.

La Fininvest, inoltre, ha deciso di proporre all'assemblea degli azionisti del 26 aprile "di stabilire in 14 il numero dei componenti del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto dallo statuto".