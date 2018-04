Facebook aggiorna per la prima volta dal 2015 le condizioni d'uso

New York, 4 apr. - Per la prima volta dal 2015 Facebook ha aggiornato le condizioni d'uso e la normativa sull'uso dei dati dei suoi utenti. La decisione arriva a poche settimane dallo scandalo di Cambridge Analytica: la società di consulenza ha usato i dati di milioni di persone iscritte al social network per fare pubblicità politiche mirate, creando dubbi sul modo in cui Facebook gestisce le informazioni degli utenti.

Questo cambiamento permette inoltre a Facebook di dare un messaggio molto importante all'esterno: difendere i dati dei propri utenti è un compito fondamentale.

Quali sono i principali cambiamenti? Aggiornerà la normativa sull'uso dei dati personali per i nuovi servizi, come Marketplace e Facebook Live. Renderà pubbliche le informazioni su come il gruppo condivide i dati che raccoglie su Facebook con quelli di Instagram e Whatsapp, due piattaforme di proprietà del colosso. Infine punterà a comunicare con maggiore trasparenza l'impegno sulla protezione dei dati. Su questo ultimo punto Facebook ricorda di non vendere dati a società esterne. Adesso i cambiamenti sono stati pubblicati sul News Feed e gli utenti hanno sei giorni di tempo per fare commenti.

Poi, la settimana prossima, saranno pubblicate le linee guida definitive, negli stessi giorni in cui l'amministratore delegato Mark Zuckerberg testimonierà davanti al Congresso americano. Il suo intervento è atteso l'11 aprile. In questo momento a Wall Street le azioni del gruppo perde l'1,7% a quota 153,19 dollari ad azione.