Lega e Fi domani a Colle:centrodestra unito,veti e tradimenti no

Roma, 4 apr. - Per ora, il centrodestra tiene. Giorgia Meloni, l'unica a salire al Quirinale per la prima giornata di consultazioni, lo ha detto chiaramente, indicando Matteo Salvini come presidente del Consiglio e dicendo "no ai veti". Sulla stessa linea il comunicato rilasciato da Forza Italia al termine del vertice con Silvio Berlusconi a palazzo Grazioli, in cui si ribadisce "con forza l'unità della coalizione e l'indisponibilità per qualunque forma di dialogo o ipotesi di Governo con chi pone veti inaccettabili in una democrazia". Come a dire che la candidatura a premier di Matteo Salvini può continuare a restare in campo fintanto che è tutto il centrodestra a essere unito e sostenerla: simul stabunt simul cadent. Domani Berlusconi salirà al Colle accompagnato dalle sole presidenti dei gruppi Gelmini e Bernini. Mentre non ci sarà Antonion Tajani. A chiamarsi fuori è stato lui stesso in mattinata in radio. In Transatlantico raccontano che sia stato anche il Colle a far discretamente presente l'imbarazzo che avrebbe potuto determinare la presenza del presidente dell'Europarlamento, carica istituzionale della Ue, alle consultazioni per la formazione del Parlamento italiano.

Per la Lega parla prima il capogruppo al Senato, Gianmarco Centinaio, che assicura: "Il centrodestra è e resta unito. Non può essere Luigi Di Maio a poter scegliere con chi fra di noi voler dialogare". Poi l'intervento di Giancarlo Giorgetti, plenipotenziario di Salvini in questa fase: "Interessante" l'idea del patto alla tedesca lanciata da Di Maio, meno bene la richiesta di "tradimenti" rivolta sia al Pd che alla Lega: "L'accordo alla tedesca non si fa così. Noi siamo disposti a discutere su un programma...".

Insomma, l'offerta del M5s a Salvini ("Molla Berlusconi e dialoghiamo per il governo") per ora viene respinta. Al primo giro di consultazioni, pur se con delegazioni distinte (sarà Berlusconi a guidare quella di Forza Italia, con le due capogruppo Bernini e Gelmini), il centrodestra terrà il punto. Più complicato lo scenario futuro. Con i movimenti di Giovanni Toti e dei suoi amministratori 'arancioni' che inquietano Forza Italia. Che una parte dei parlamentari di Fi possano costituire un nuovo gruppo parlamentare e rinforzare la posizione di Salvini nel rapporto col M5s è ipotesi di cui si parla sempre più apertamente. Ieri i leghisti lo usavano come avvertimento verso Berlusconi, oggi se ne è parlato anche al vertice di palazzo Grazioli.

Ma è ancora presto per. Per ora la coalizione tiene, e sempre Giorgetti avverte: se resta il veto M5s su Berlusconi, "se i Cinque Stelle non riconoscono che il centrodestra è un'alleanza, non si fa nulla e l'unica soluzione è tornare al voto".