Consultazioni, Meloni: centrodestra sta bene, compatto su governo

Roma, 4 apr. - "Il centrodestra sta bene, è saldo e solido. E sono contenta della reazione sui veti". Lo ha detto Giorgia Meloni, presidente di FdI al termine dell'incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Meloni ha sostenuto che "è importante dare segnali di unità" e per questo "non siamo disponibili a far parte di un governo che non mantenga compatto il centrodestra".

"Non accettiamo veti - ha proseguito Meloni - è normale che chi è arrivato secondo alle elezioni cerchi di dividere chi è arrivato primo, ma confido che non si voglia cadere nella trappola".