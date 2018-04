Casellati: veti sempre un errore, diventa difficile fare Governo

Roma, 4 apr. - "Tornare a votare non risolverebbe nulla, si tornerebbe al punto di partenza. Credo che tutte le energie debbano essere spese per cercare di formare un quadro politico che possa governare. Se si riesce a trovare un accordo su punti di programma forse ce la possiamo fare". Lo ha detto in una intervista a "Matrix" su Canale 5, la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati.

"Quello che mi ha eletta - ha sostenuto Casellati - è stato un metodo e un metodo potrebbe ripetersi al di là delle etichette. Io mi auguro che lo stesso tipo di criterio si proietti anche nella formazione del governo".

L'esponente di Forza Italia ha risposto a una domanda sul rifiuto del Movimento 5 stelle di un incontro con Silvio Berlusconi e di un possibile patto col centrodestra nel suo complesso. "Il veto - ha osservato - è sempre e comunque un errore. Mi auguro che questa idea di veti scompaia, perché diventerebbe difficile in questo modo trovare una strada per una formazione concreta di Governo che dia risposte ai cittadini italiani. Secondo me è possibile che ci sia un secondo giro di consultazioni".