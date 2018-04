Roma, 4 apr. - Silvio Berlusconi non intende fare il premier, chiede solo "rispetto". Lo ha detto il capogruppo della Lega Giancarlo Giorgetti durante la registrazione di `Porta a porta'."Berlusconi è uomo che viene dall'azienda, ha uno spirito pragmatico, prima ancora che politico. Non penso che chieda di fare il premier, chiede dignità per sé e per gli elettori che l'hanno votato".