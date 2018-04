Atlantia: opzione di vendita a Edizione quota Abertis in Cellnex

Roma, 4 apr. - Atlantia venderà a Edizione, la holding della famiglia Benetton, la quota di Cellnex detenuta da Abertis. Lo afferma Atlantia in riferimento all'operazione che porterà all'acquisizione di Abertis con gli spagnoli di Acs. Atlantia (controllata dai Benetton) ha "confermato a Edizione l'intenzione di avvalersi, subordinatamente all'esito positivo dell'Opa sulle azioni di Abertis, del diritto di vendita a Edizione della partecipazione in Cellnex pari al 29,9% del capitale detenuta da Abertis, qualora non pervengano entro il 16 aprile offerte migliorative rispetto alle condizioni garantite da Edizione".