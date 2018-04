Roma, 4 apr. - La mozione russa presso l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (Opac) in cui si chiedeva di essere inclusa all'interno dell'organismo che indaga sull'avvelenamento dell'ex agente doppio Sergei Skripal in Gran Bretagna è stata respinta.

"Sfortunatamete, non siamo stati in grado di avere i due terzi dei voti a sostegno di questa decisione", ha riferito l'ambasciatore russo Alexander Shulgin. "Era necessaria - ha continuato - una maggioranza qualificata".