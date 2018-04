Prc: 6 in condotta a preside che sanziona studente critico

Roma, 4 apr. - "Lo studente che ha giustamente contestato l'alternanza scuola-lavoro merita una medaglia per lo spirito critico, il senso civico, la comprensione dei principi costituzionali. Sanzionarlo è cosa inaudita, oltre che totalmente diseducativa. Il 6 in condotta è in realtà una punizione per chi contesta un modello pessimo, come l'alternanza che serve a addestrare i ragazzi allo sfruttamento, alla precarietà e ai lavoretti sottopagati". Lo ha dichiarato in una nota Maurizio Acerbo, segretario di Rifondazione comunista, a proposito della vicenda accaduta a Carpi e rimbalzata sulle pagine di alcuni quotidiani.

"E' vergognoso - ha aggiunto - che vengano sottratte ore di lezione (200 per i licei, 400 per i tecnici e professionali) per mandare ragazze e ragazzi a fare da manovalanza per le imprese. La legge di stabilità 2018 non aumenta il finanziamento al diritto allo studio e all'istruzione e invece incrementa gli incentivi alle aziende che saranno disponibili ad accogliere gli studenti per l'alternanza scuola-lavoro oltre a regalare 500 milioni alle scuole private".

"Troviamo vergognoso - ha osservato ancora il leader del Prc - che un preside manager prodotto dalle pseudo-riforme filo-confindustriali giustifichi una sanzione ingiustificabile. A scuola agli studenti si dovrebbe insegnare che è diritto dei lavoratori criticare le imprese. Il preside dovrebbe essere sospeso e mandato a lavorare a McDonald‚ o in qualche fabbrica di Marchionne. L'alternanza scuola-lavoro va cancellata!", ha concluso Acerbo.