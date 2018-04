Consultazioni,fine primo giorno.Domani big e verdetto Mattarella

Roma, 4 apr. - Con la fine dell'incontro con Giorgia Meloni alla testa della delegazione Fdi, si è conclusa la prima giornata di conclusioni. Prima di Fdi sono saliti al Colle stamani i presidenti delle Camere Maria Elisabetta Casellati e Roberto Fico e l'ex presidente della Repubblica. Mentre nel pomeriggio hanno sfilato davanti a Sergio Mattarella i primi gruppi parlamentari: il gruppo per le Autonomie del Senato e i gruppi Misti prima del Senato e poi della Camera che hanno dato voce a LeU (Pietro Grasso, fra gli altri) , Più Europa (Emma Bonino fra gli altri), Noi con l'Italia (Maurizio Lupi), Civica Popolare (Beatrice Lorenzin) e le minoranze linguistiche Svp e Patt.

Domani al Quirinale le consultazioni riprendono alle 10. Il primo a salire al Colle da Mattarella sarà il Pd: il segretario reggente Maurizio Martina con il presidente del partito Matteo Orfinim, accompagnati dai neo capigruppo Andrea Marcucci e Graziano Del Rio. Alle 11 sarà invece la volta di Silvio Berlusconi per Forza Italia, al Quirinale senza Antonio Tajani e con le sole presidenti dei gruppi Maria Stella Gelmini e Annamaria Bernini. Chiuderà la seconda mattinata Matteo Salvini che guiderà la delegazione della Lega composta dai capigruppo Giancarlo Giorgetti e Gianmarco Centinaiio. Nel pomeriggio, invece, alle 16,30 - dulcis in fundo- le porte del Quirinale si riapriranno per Luigi Di Maio e i capigruppo Cinque Stelle Giulia Grillo e Danilo Toninelli.

Congedato il gruppo parlamentare più numeroso, ovvero i Cinque Stelle, Mattarella si chiuderà nel suo studio con i collaboratori più stretti per tirare le somme. E' attesa per la serata la comunicazione della sua decisione, probabilmente un nuovo giro di consultazioni nel fine settimana o più probabilmente la prossima, non è deciso ancora se in forma scritta o con una breve dichiarazione alla stampa.