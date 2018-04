Gelmini: basta giochi di palazzo, diamo risposte ai cittadini

Roma, 4 apr. - "Con il presidente Berlusconi oggi abbiamo ribadito con forza l'unità della coalizione di centrodestra e l'indisponibilità per qualunque forma di dialogo o ipotesi di governo con chi pone veti inaccettabili". Lo ha scritto su Facebook Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera.

"Domani, nel corso delle consultazioni con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, illustreremo - ha aggiunto - il nostro progetto di Paese, i nostri programmi premiati nelle urne, le nostre idee sul fisco, sul lavoro, sull'occupazione giovanile, sulla famiglia, sulla sicurezza, sulla povertà. Ricette concrete per far ripartire l'Italia e per dare una speranza ai nostri concittadini che dopo le parole della campagna elettorale adesso, giustamente, pretendono i fatti".

A giudizio di Gelmini "il vero cambiamento sarebbe accettare la volontà del popolo sovrano e smetterla di cavalcare inutili giochi di Palazzo che nulla hanno a che vedere con la democrazia e che rischiano di far perdere al Paese ulteriore prezioso tempo. Basta prese in giro, basta diktat, basta ultimatum. Gli italiani vogliono solo un governo degno di questo nome e che lavori seriamente per risolvere i loro problemi".