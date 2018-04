Fedriga: Governo non si basa su veti, non si spezza centrodestra

Roma, 4 apr. - "Noi a Di Maio rispondiamo seguendo il voto del 4 marzo: vogliamo essere coerenti e rispettare l'impegno che abbiamo preso con gli elettori, i 5 Stelle sembra che invece scelgano uno schema proporzionale da Prima Repubblica. Ma un Governo non può basarsi su veti o prevaricazioni, ma solo sui temi che gli elettori hanno indicato il 4 marzo". Lo ha dichiarato Massimiliano Fedriga (Lega), ospite di Otto e mezzo su La7.

"Non si può pensare - ha aggiunto - di spezzare il centrodestra e anche se è vero che non esistono maggioranze assolute in Parlamento, esiste quella relativa, del centrodestra".

Quanto ai rapporti col Pd, altro destinatario delle profferte politiche del M5S, "mi sembra molto difficile - ha osservato l'esponente del Carroccio - che impostazioni politiche e programmatiche così diverse dalle nostre, come quella del Pd, improvvisamente trovino una sintesi con la Lega. I 5 stelle vogliono fare un'alleanza con tutto e il contrario di tutto, invece bisogna partire da un progetto per il Paese, che possa dare le risposte che servono a quei temi emersi dal 4 marzo. E' difficile coniugare due visioni della politica così agli antipodi come quella della Lega e quella del Pd. Ad esempio, sulla sicurezza: la Lega non può stare insieme a chi ha votato lo 'Svuotacarceri'".

"Sono le basi su cui si regge il governo di programma. Ma se parliamo solo di nomi, di veti o di diktat, non ne usciremo mai", ha concluso Fedriga.