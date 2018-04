Sogefi revoca i licenziamenti a Sant'Antonino di Susa (To)

Torino, 4 apr. - Sono stati revocati i licenziamenti della Sogefi di Sant'Antonino di Susa (To) decisi alla vigilia di Pasqua. "Le lotte dei lavoratori hanno prodotto un primo importante risultato,- commenta la Fim-Cisl di Torino - : Questa mattina, dopo estenuanti trattative e circa una ventina di ore di sciopero, le tre lavoratrici licenziate sono rientrate nel loro posto di lavoro insieme ai loro colleghi". "Occorre chiarezza sul futuro produttivo dello stabilimento di Sant'Antonino di SUSA, che occupa circa 190 dipendenti e produce filtri olio per auto e camion - spiegano Claudio Chiarle segretario Fim-Cisl per Torino e il Canavese e Marco Barbieri , operatore Fim-Cisl - Il piano industriale presentato a inizio anno non convince; mancano investimenti, strategie adeguate oltre ad una gestione aziendale coerente, comprensibile e condivisa con le Rsu e i lavoratori".