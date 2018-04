Giorgetti: Di Maio non può chiedere tradimenti a noi o al Pd

Roma, 4 apr. - La Lega non tradirà l'alleanza con il centrodestra, è disponibile a un confronto sul programma con M5s ma a patto che non si chiedano "tradimenti". Lo ha detto Giancarlo Giorgetti durante la registrazione di `Porta a porta'.

"Di Maio ha detto una cosa interssante - ha spiegato -: per fare un governo bisogna fare un accordo alla tedesca, serio, su un probramma per cinque anni. Poi ha aggiunto un dettaglio sui tradimento: al Pd ha detto "se volete fare un accordo con me dovete tradire Renzi", a noi "tradite berlusconi". L''accordo alla tedesca non si fa così".

Ha precisato Giorgetti: "Noi siamo disposti a discutere su un programma... Noi continuiamo ad agire con senso di responsabilità, chiediamo che tutti facciano altrettanto".