Roma, 4 apr. - Giorgia Meloni risponde a Luigi di Maio, che ha proposto un contratto di governo a Lega e a Pd, sostenendo che "la proposta di un contratto la dovrebbe fare chi è arrivato prima, non chi è arrivato secondo". Lo ha detto il presidente di FdI dopo le consulktazioni al Quirinale.

"Non siamo disponibili - ha ribadito - ad un governo che non mantenga compotta il centrodestra. Non accettiamo veti".