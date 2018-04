Lupi-Fitto (NcI): cercare maggioranza a Camere,non è tempo veti"

Roma, 4 apr. - "Noi con l'Italia, durante la consultazione del Gruppo Misto della Camera, ha sottolineato la necessità e l'urgenza che il Paese abbia presto un governo. Metodologicamente occorre partire dalla coalizione che dalle urne ha ricevuto la maggioranza relativa. Essendo in un sistema parlamentare, è in Parlamento che questa coalizione dovrà allargarsi ad altre forze per raggiungere una maggioranza reale. Il confronto dovrà essere non su alchimie politiche ma su un programma. Non è quindi questo il momento dei veti, porli vuol dire preparare la condizione peggiore per chi deve lavorare per dare un governo all'Italia". Lo dichiarano in una nota Raffaele Fitto e Maurizio Lupi, presidente e coordinatore nazionale di noi con l'Italia.