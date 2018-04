Ilva, Fim-Cisl: posizioni distanti ma ora si entra nel merito

Roma, 4 apr. - Al tavolo di trattativa sull'Ilva le posizioni tra i sindacati e l'acquirente Am Investco sono ancora "distanti" ma si sta cominciando a "entrare nel merito". Lo afferma il segretario generale della Fim-Cisl Taranto Brindisi, Valerio D'Alò, al termine dell'incontro al ministero dello sviluppo. Resta sul tavolo "ancora il nodo dell'occupazione e, come Fim-Cisl, abbiamo ribadito che nessun lavoratore deve essere lasciato indietro e deve essere garantita la tenuta dei livelli occupazionali per tutti i siti del gruppo".

"La proposta di Am Investco - spiega D'Alò - relativa al contratto di vendita stipulato con il governo prevede una base di 10mila occupati. Il nostro obiettivo è trovare una sintesi che possa garantire la continuità lavorativa a tutti i 14mila dipendenti del gruppo utilizzando tutti gli strumenti disponibili". L'incontro al ministero "è stato importante perchè dopo lo stallo del mese passato si è cominciato a entrare nel merito della trattativa, anche se le posizioni sono ancora distanti".

"Bisognerà - aggiunge il sindacalista - continuare a lavorare insieme e in maniera serrata per la ricerca di una possibile intesa che porti risposte ai tanti lavoratori degli impianti fermi ormai da troppo tempo e alla città, che aspetta le opere di messa in sicurezza e ambientalizzazione del sito. Il tempo in questa vertenza resta una variabile non trascurabile e che non gioca a nostro favore, bisogna fare presto e bene. Il prossimo incontro è previsto per l'11 aprile al ministero".