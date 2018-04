Milano, 4 apr. - "Di annunci, conferenze stampa post giunta piene di promesse e delibere poi finite nel nulla ne abbiamo viste troppe in questi anni". Lo ha scritto in una nota Dario Violi, consigliere regionale del M5s in Lombardia. "Valuteremo Fontana alla prova dei fatti, le delibere assunte oggi meritano tempi certi di attuazione" ha aggiunto l'esponente pentastellato.