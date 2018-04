Siria, prima missione umanitaria Onu a Raqqa dopo sconfitta Isis

Roma, 4 apr. - Le Nazioni Unite hanno annunciato oggi di avere condotto la loro prima missione umanitaria nella città di Raqqa, ex roccaforte del gruppo dello Stato islamico in Siria, ed hanno messo in evidenza i rischi per i civili che intendono tornare in città. Raqqa - ha spiegato Jan Egeland, capo della task force delle Nazioni Unite umanitari per la Siria - è piena di esplosivi. "Le case sono piene di bombe (e) granate, i bambini vengono ancora mutilati e uccisi", ha detto, dopo aver ricevuto il rapporto della missione.

Circa 100.000 persone sono tornate a Raqqa da quando il gruppo dello Stato Islamico è stato espulso dalla città a seguito dell'intervento della coalizione internazionale guidata dagli Stati Uniti. Secondo Egeland, altre centomila persone sono vicine alla città e vorrebbero tornare. Oltre agli ordigni, i residenti devono fare i conti con una quasi totale mancanza di servizi di base come l'accesso all'acqua, all'elettricità e alle cure mediche. "È incredibile avere una città di circa 100.000 persone e nessun servizio pubblico", ha affermato il funzionario delle Nazioni Unite. "Non esiste una vera polizia o uno stato di diritto", ha insistito.

(fonte afp)