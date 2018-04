Usa, polizia conferma: Aghdam ha agito per odio verso YouTube

New York, 4 apr. - È stata la rabbia nei confronti di YouTube a spingere Nasim Najafi Aghdam ad aprire il fuoco davanti al quartier generale della società statunitense. A crederlo è anche la polizia di San Bruno, in California, la cittadina dove si trova la sede di YouTube, obiettivo della donna di 39 anni, che ha ferito tre persone, prima di suicidarsi. I familiari della donna avevano già parlato del suo risentimento per la piattaforma online, su cui era molto attiva; familiari che avevano anche avvertito la polizia del possibile pericolo, dopo che la donna era sparita sabato scorso.

La polizia, che ha appena dato un aggiornamento in conferenza stampa, ha reso poi noto che ieri mattina, prima di andare al quartier generale di YouTube, era stata a un poligono di tiro; ha poi confermato che Aghdam non aveva alcun legame con le persone ferite e che non aveva un obiettivo specifico da colpire. La pistola con cui ha sparato era da lei posseduta regolarmente.