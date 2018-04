Lombardia, Fontana: soddisfatto da riduzione dei ticket sanitari

Milano, 4 apr. - "Sono soddisfatto, con questo provvedimento miglioriamo la vita dei cittadini lombardi e diamo risposte concrete". Lo ha scritto in una nota il nuovo presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, riferendosi a dichiarazioni di esponenti politici che "non hanno colto la portata dell'atto approvato nella prima riunione di giunta per la riduzione dei ticket sanitari". "Capisco le posizioni di tutti, ma di fronte a decisioni che rendono meno oneroso curarsi con il sistema sanitario lombardo, tutti dovremmo essere soddisfatti" ha concluso Fontana.