Istat, Mandelli (Fi): serve sostegno a lavoro autonomo

Roma, 4 apr. - "I rilievi mossi da Confcommercio sulla tendenza occupazionale negativa del lavoro indipendente meritano una riflessione seria. Si tratta, infatti, del segno di una crisi di settore che non conosce inversione di rotta". Lo dichiara il deputato Andrea Mandelli, responsabile di Forza Italia per i rapporti con le professioni. "L'eccessivo carico fiscale e la zavorra burocratica costituiscono il principale freno allo sviluppo del lavoro autonomo. Dopo anni di ascolto e di confronto con le categorie sappiamo quali sono le risposte da mettere in campo. Vogliamo iniziare a farlo con un governo di centrodestra e un confronto con le altre forze politiche che sia basato sui temi e sui problemi reali del Paese", conclude.