Consultazioni, Lorenzin: noi opposizione, oggi fase interlocutoria

Roma, 4 apr. - "Personalmente siamo in una fase di opposizione, ora siamo in un elemento iniziale di consultazioni, non è stata fatta nessuna proposta ed è prematuro parlare di questo". Lo ha detto Beatrice Lorenzin, leader di Civica Popolare e ministro della Salute al termine delle consultazioni al Qyuirinale del gruppo Misto della Camera.

"Siamo stati eletti nella coalizione di centrosinistra - ha ricordato Lorenzin a chi domandava se fosse disponibile a sostenere un governo centrodestra-M5S - ma siamo qui con spirito assolutamente costruttivo perché il Paese ha bisogno di un governo".

Il ministro ha definito "interlocutorio" l'incontro di oggi con Mattarella" rilevando come le forze politiche "siano ancora in un dibattito a dinamica elettoralistica. Noi abbiamo perso le elezioni e siamo minoranza, le due grandi forze uscite vincitrici hanno la responsabilità di provare a creare le condizioni per un governo largamente condiviso".