Lombardia, Pedrazzini(Fi): bene taglio ticket, ora azzerarli

Milano, 4 apr. - "Il dimezzamento del ticket sanitario deliberato dalla giunta regionale lombarda è un altro passo in avanti verso quell'alleggerimento degli oneri a carico del cittadino-paziente già avviato nella scorsa consiliatura. Un percorso che proseguirà fino all'azzeramento di questa tassa". Lo ha scritto in una nota il deputato Claudio Pedrazzini, responsabile regionale welfare di Forza Italia in Lombardia. "La sanità della Lombardia, che è già un modello virtuoso, potrebbe raggiungere risultati ancora migliori se tutto il sistema Paese adottasse il criterio dei costi standard. Il confronto nella conferenza Stato-Regioni sarà in questo senso fondamentale, ma il passaggio chiave resta la formazione di un governo consapevole degli obiettivi che il Paese deve raggiungere, specie in termini di servizi essenziali" ha concluso.