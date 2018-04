Collina (Pd): Di Maio tira in ballo Pd solo per farsi dire no

Roma, 4 apr. - "Di Maio è già pronto a stringere l'accordo con il diavolo Berlusconi. Il leader 5 stelle chiama in ballo il Pd, solo per poter vantare ai suoi elettori il nostro rifiuto a sostenere un suo governo". Lo afferma in una dichiarazione il senatore dem Stefano Collina.

"Dalla elezioni dei presidenti delle Camere in poi-sottolinea il parlamentare- M5S e destra hanno continuato a votare insieme, spartendosi tutte le cariche istituzionali. Un'intesa che presto sarà ratificata con un nuovo esecutivo tutti insieme appassionatamente".