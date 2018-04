Consultazioni, Grasso: sostegno a M5S se affronta nostri temi -2

Roma, 4 apr. - "Nel corso dei colloqui con il presidente della Repubblica i rappresentanti di "Liberi e Uguali" hanno manifestato al Capo dello Stato la disponibilità dei deputati e senatori ad aprire un dialogo in Parlamento con le forze che intendono porre nel programma di Governo, in via prioritaria, i temi di un piano di investimenti per la creazione di nuovi posti di lavoro a sostegno dell'occupazione, la difesa dei diritti dei lavoratori, del rafforzamento del welfare e del Sistema sanitario nazionale, dei diritti civili", si legge in una dichiarazione di Pietro Grasso, "capo politico di Leu", diffusa al termine delle consultazioni.

"Hanno inoltre illustrato - ha concluso- i motivi dell'indisponibilità ad alcun tipo di accordo con le forze di centrodestra, con le quali le distanze programmatiche e politiche sono tali da non consentire nessun tipo di sostegno parlamentare. L'auspicio è che si apra presto, nell'interesse del Paese, una fase di dialogo che coinvolga le forze responsabili e progressiste".