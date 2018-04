Consultazioni, Misto Camera: pronti aiutare per uscire da crisi

Roma, 4 apr. - "Pur nella diversità di posizioni, abbiamo espresso la massima disponibilità e collaborazione per la soluzione di questa crisi complessa. Riteniamo il Parlamento sia il luogo dove trovare questa soluzione". Lo ha detto Federico Fornaro, presidente del gruppo Misto della Camera, al termine delle consultazioni al Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

"In questa fase - ha aggiunto Manfred Schullian, vicepresidente del gruppo - non parliamo di nomi ma attendiamo contenuti e programmi per valutare se possiamo condividerli. Non ci sono preclusioni in questa fase".