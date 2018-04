Venezuela, trovato assassinato italiano scomparso da giorni

Roma, 4 apr. - Le autorità del Venezuela hanno trovato il corpo di un cittadino italiano scomparso da diversi giorni nel Paese. L'ultima volta che era stato visto si trovava a Caucagua, nello stato di Miranda, riferisce il sito Venezuela al dia. La vittima è stata identificata come Umberto Micalizzi, 60 anni. Il suo corpo è stato ritrovato il 2 aprile in una fossa situata nell'area di La Soledad, sull'autostrada Caucagua-Guatopo. Il cadavere, in stato di decomposizione, presenta diverse ferite d'arma da fuoco. La moto Bmw 1200 sulla quale viaggiava l'ultima volta che è stato visto non è stata trovata.

La vittima era un commerciante ed era noto per la sua passione per la motocicletta. Funzionari del comando nazionale anti-estorsione e rapimento (Conas) hanno arrestato quattro persone, per il presunto coinvolgimento nell'omicidio.