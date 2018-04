Lombardia, Grimoldi(Lega): bene giunta Fontana, mantiene promesse

Milano, 4 apr. - Per Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda, il fatto che la nuova giunta regionale guidata da Attilio Fontana abbia deliberato "nel suo primo vero giorno di lavoro la riduzione del superticket sanitario, riducendo del 50% il ticket che deve essere versato per ogni prestazione, e l'ampliamento del numero delle famiglie che potranno beneficiare dei nidi gratis" dimostra che "la Lega e il centrodestra mantengono sempre le promesse che fanno ai cittadini". Lo ha scritto in una nota nella quale fa i complimenti alla giunta regionale per i suoi primi due provvedimenti. "Due risposte concrete per i bisogni dei cittadini lombardi. Fatti non parole" ha concluso.