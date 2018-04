Consultazioni, Nencini: chi vince governa ma no antiparlamentarismo

Roma, 4 apr. - Al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella "abbiamo espresso in maniera non retorica" la preoccupazione "per il manifestarsi di atti di antiparlamentarismo", dalla elezione dei questori a quella dei segretari di Camera e Senato. Lo ha detto il segretario del Psi Riccardo Nencini dopo il colloquio al Quirinale con il capo dello Stato chiedendo a Mattarella di vigilare e auspicando che "si sia trattato di un incidente di percorso".

In ogni caso per Nencini "chi ha vinto deve assumersi la responsabilità di presentare proposte per formare il governo. Il nostro posto è all'opposizione del governo nascente".