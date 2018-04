Rai, Freccero; vedo bene Beppe Grillo come nuovo presidente

Roma, 4 apr. - Chi vedrebbe nuovo presidente Rai, tra quelli vicino alle due forze politiche che hanno vinto le elezioni? "Ve lo dico subito: Beppe Grillo". Ma non accetterà mai. "Perché no - ha sottolineato a Un Giorno da Pecora - potrebbe esser benissimo invece. Grillo conosce la Rai, ha vissuto tutta l'avventura generalista dell'azienda...". Lo ha dichiarato il consigliere di amministrazione Rai Carlo Freccero, che oggi è stato ospite del programma di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. Quanto alla durata ancora in carica del cda Rai in scadenza di cui fa parte "credo che senza governo potremmo anche continuare anche sino ad agosto"."

"Qual è il programma che sogna di fare?" E' stato ancora chiesto a Freccero. "Ho un sogno: fare un programma con Celentano, Grillo e la voce fuori campo di Mina. Lo chiamerei Il Futuro: paradiso o inferno?", ha risposto. Infine "Di Maio - ha detto ancora Freccero.- secondo me somiglia a Carlo Conti: ha raggiunto la maggioranza come fosse un ascolto da tv generalista, quella che sa fare Conti. Matteo Salvini invece è da Italia1, uno alla Lucignolo".