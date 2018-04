Unindustria: grande risultato centro ricerca Enea a Frascati

Roma, 4 apr. - "La scelta dell'Enea di realizzare a Frascati un centro mondiale di ricerca su energia nucleare pulita e sicura è un risultato straordinario". E' quanto dichiara Filippo Tortoriello presidente di Unindustria sottolineando che l'associazione "fin dal primo momento ha sostenuto con tutto il suo impegno l'opportunità di ospitare nella nostra Regione questa infrastruttura di grande prestigio destinata a fare della fusione nucleare la soluzione del futuro che soddisferà senza limiti la domanda di energia. A fronte di 500 milioni di euro di investimenti pubblici ed europei, con un ritorno stimato di 2 miliardi di euro e 1500 nuovi posti di lavoro, il Lazio si conferma come la punta di diamante della ricerca e dell'innovazione del nostro Paese. Questo è un riconoscimento che premia una Regione che ha saputo fare squadra, per raggiungere un obiettivo fondamentale per la crescita e la competitività del territorio. Vogliamo ringraziare i Rettori delle nostre Università che hanno sostenuto il progetto e la Regione Lazio che fin da subito ha creduto nella candidatura di Frascati come sede della DTT".