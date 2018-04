Ikea, Fratoianni: allucinante motivo licenziamento lavoratrice

Milano, 4 apr. - "Il tribunale ha dato ragione ad Ikea nella vertenza contro la lavoratrice licenziata a 39 anni, perché chiedeva orari più compatibili con la sua vita da mamma di due figli, di cui uno disabile, e ha parlato di 'rottura della relazione fiduciaria', per cui il licenziamento è giustificato. Non sono solito commentare le sentenze, ma mi pare allucinante che la relazione di fiducia la rompa un dipendente che per mesi chiede orari per poter badare a due figli, e non l'azienda che non risponde a queste richieste". E' quanto ha scritto su Facebook il leader di Liberi e Uguali, Nicola Fratoianni, aggiungendo che "la dipendente licenziata ha già detto che andrà avanti con la battaglia legale, insieme con il sindacato: noi siamo con lei e siamo a disposizione anche se avesse bisogno di una mano nella prosecuzione di questa battaglia di giustizia".