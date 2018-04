Malpezzi(Pd):no a teatrino Di Maio,è leader partito del dispetto

Roma, 4 apr. - "Di Maio continua a mostrarsi ossessionato da Renzi piuttosto che dalle responsabilità che gli spettano. Nessuna sorpresa per noi che siamo sempre stati abituati a vederlo come il leader del partito del no a qualunque cosa e a qualunque costo, leader del vero partito del dispetto. Oggi da' la colpa del proprio stallo alla legge elettorale - legge che ha votato anche la Lega - piuttosto che al modo violento e arrogante con cui hanno sempre condotto le loro battaglie. E poiché non hanno i voti pretendono che il Pd oggi dica loro Sì. Ma si governa con la forza delle idee, con la capacità di mediare, non con i teatrini e gli insulti. Ecco perché nessuno, nel Partito democratico, vuole un governo Di Maio e oggi diciamo convintamente No." Lo ha affermato in una dichiarazione la parlamentare del Pd Simona Malpezzi.