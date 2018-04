Morani (Pd): Di Maio tenta scaricare sul Pd l'inciucio con il Cav

Roma, 4 apr. - "Il tentativo di Luigi Di Maio è chiaro: per far digerire al suo elettorato l'accordo con Berlusconi, prova ad addossare la colpa al Pd. Così potrà sempre dire: non hanno voluto fare il governo con noi, quindi andiamo col centrodestra. Salvini, per contro, non ha nessuna intenzione di mollare il Cav per Di Maio, questo è chiaro". Lo ha affermato in una dichiarazione la deputata del Pd Alessia Morani.

"Chiariamo un po' di cose: prima di tutto a Di Maio diciamo che se non conosce la differenza tra destra e sinistra gliela spieghiamo noi, perché è impensabile ritenere di poter governare indifferentemente con il Pd e con la Lega. Secondo: il patto alla tedesca che va proclamando non è che uno specchietto per le allodole, visto e considerato che il solo programma di governo valido è quello esposto dal presidente del Consiglio al Parlamento, che gli vota la fiducia, il resto è un accordo, o più prosaicamente un inciucio, che non ha alcun valore. Da ultimo: la sola cosa che interessa i Cinquestelle è la spartizione delle poltrone: l'intesa per il governo c'è già e si è rivelata con grande evidenza in una maggioranza gialloverde che ha come unico scopo dividersi gli incarichi", conclude la parlamentare dem.