Carovana migranti che ha fatto infuriare Trump si ferma in Messico

Roma, 4 apr. - La carovana di migranti che dal Messico voleva raggiungere a piedi la frontiera con gli Stati uniti, facendo infuriare il presidente Usa Donald Trump, ha rinunciato all'iniziativa. L'hanno reso noto gli organizzatori.

"Concluderemo il nostro lavoro a Città del Messico", ha detto Ireneo Mujica, il leader del gruppo che organizza la carovana Pueblo sin Fronteras.

"Abbiamo team di sostegno al confine e ci sono persone che hanno bisogno di assistenza. Ma dovranno viaggiare per loro conto", ha detto Mujica nella città di Matias Romero, in Messico meridionale, dove la carovana s'è accampata nel weekend per decidere la sua prossima mossa, anche alla luce degli attacchi quotidiani via Twitter di Trump.

Oltre mille migranti di diversi paesi dell'America centrale si erano messi in marcia per sfidare il blocco all'immigrazione voluto da Trump. L'iniziativa aveva suscitato l'ira del presidente americano, che ieri ha annunciato di voler dispiegare l'esercito al confine con il Messico, in attesa che venga costruito il muro che aveva promesso durante le elezioni.