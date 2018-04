Deputati Fdi battezzano intergruppo "Amici delle alte terre"

Roma, 4 apr. - I deputati di Fratelli d'Italia, Monica Ciaburro, Luca De Carlo, Salvatore Deidda e Paolo Trancassini hanno costituito l'intergruppo parlamentare "Amici delle Alte Terre.

"Il gruppo - informa il gruppo Fdi- avvierà la discussione ed il confronto su quelle aree marginali e piccoli borghi nei quali ancora oggi mancano i servizi essenziali e dove il vivere quotidiano è più faticoso, costoso e nel suo insieme più complesso, seppure determinante affinché non vengano abbandonate con tutti i danni che si riverserebbero nelle aree metropolitane. Considerando che c'è una legge chiamata "Carlotto" (n. 97 del 1994), approvata e mai applicata, potremmo partire da questa, adeguarla all'attualità e renderla esecutiva".

L'intergruppo, inoltre, "si propone in modo trasversale per fare sinergia operativa rispetto ad un tema che riguarda molte aree italiane e coinvolge molti cittadini che vanno messi in condizioni di equità di condizioni di vita; non è ammissibile che ancora oggi ci siano comuni e comunità che non abbiano i servizi essenziali per i quali per altro pagano le tasse come gli altri".