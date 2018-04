Boccia (Pd) a Di Maio: no a un "governo dei perdenti"

Roma, 4 apr. - "L'appello al Pd di Di Maio, per fare un governo insieme senza Renzi? Il dialogo c'è per alcuni di noi ed è noto. Noi siamo un partito, come tutti i partiti bisogna consumare alcuni passaggi e credo che Di Maio sapesse già che non sarebbe arrivata nessuna risposta dal Pd, perché in questo momento dobbiamo fare un'assemblea, seria, e forse dolorosa".

Lo ha dichiarato il deputato Pd Francesco Boccia, che oggi è stato ospite del programma di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. Quindi la proposta di Di Maio era per dare una sorta di 'scossone'? "Lui fa la sua partita, noi dobbiamo farne un'altra: ora è presto per dare una risposta. Su tre o quattro temi abbiamo già fatto qualcosa insieme". E' possibile pensare ad un Pd senza Renzi alleato coi Cinquestelle? "Renzi deve aiutarci, volendo bene a questa comunità politica, come hanno fatto persone come Veltroni. Lui può aiutarci a trovare una nuova rotta". Boccia, a Rai Radio1, ha poi aggiunto: "in questa fase tutto si può fare tranne che auspicare un governo dei perdenti. Lo dico perché c'è qualcuno, dentro al mio mondo, che pensa che facendo fallire il primo, il secondo ed il terzo giro di consultazioni, poi può nascere un governo dei perdenti. Questa roba non può esserci".