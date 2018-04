Lega a Di Maio: proposta irricevibile,centrodestra resta unito

Roma, 4 apr. - La Lega bolla come "irricevibile" la rinnovata proposta del candidato premier M5s Luigi Di Maio di un contratto di Governo con Lega e Pd, ma senza la Forza Italia di Silvio Berlusconi. "Per noi - ha ribattuto il capogruppo leghista al Senato Marco Centinaio, parlando a palazzo Madama- il contratto che più di tutti vale e che intendiamo rispettare fino in fondo è quello fatto con gli italiani presentandoci alle elezioni insieme a Forza Italia e Fratelli d'Italia in una coalizione unica di centrodestra. Chè e resta unito. Non può essere Luigi Di Maio a poter scegliere con chi fra di noi voler dialogare".