Roma, 4 apr. - Il senatore Maurizio Gasparri è stato nominato responsabile per Forza Italia "per concordare e coordinare con gli alleati di centro-destra le candidature locali" alle prossime amministrative. La decisione è stata presa nel corso del vertice di Forza Italia a palazzo Grazioli con Silvio Berlusconi, urante il quale - riferisce una nota - sono state affrontate le principali tematiche per la campagna elettorale in Molise e Friuli.