Roma, 4 apr. - Akihito ha chiesto lo scorso anno di abdicare per la sua età e per le sue condizioni di salute. Il governo, dopo un complesso dibattito, ha proposto una legge, poi approvata dalla Dieta, che consente l`abdicazione "una tantum" dell`Imperatore uscente. Erano circa 200 anni che un imperatore non lasciava da vivo il Trono del Crisantemo. Naruhito diventerà il 126mo Tenno in una dinastia che rivendica il primato di più antica famiglia regnante al mondo.