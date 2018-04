Giappone, Akihito non parteciperà a cerimonia successione Naruhito

Roma, 4 apr. - Il giorno dopo l'abdicazione, Akihito non presenzierà alla cerimonia del primo maggio 2019 con la quale il nuovo imperatore del Giappone, il figlio Naruhito, assumerà le funzioni ricevendo i tre simboli della regalità. Lo scrive oggi l'agenzia di stampa Kyodo, citando fonti dell'Agenzia del palazzo imperiale.

Akihito abdicherà formalmente il 30 aprile e, in quell'occasione, si terrà una cerimonia di stato. Non sarà invece presente alla rituale cerimonia del giorno seguente, con la quale Naruhito riceverà i tradizionali tre simboli della regalità: la spada Kusanagi, lo specchio Yana no kagami e il gioiello ricurvo Yasakani no magatama. Da quel momento, l'attuale principe imperiale sarà già nel pieno delle sue funzioni. (Segue)