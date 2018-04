Casa Bianca: verso rapida fine missione Siria, Isis quasi sconfitto

New York, 4 apr. - "La missione militare per estirpare l'Isis in Siria sta andando verso una fine rapida, con l'Isis che è stato quasi completamente distrutto. Gli Stati Uniti e i suoi alleati rimangono impegnati per eliminare la piccola presenza di Isis in Siria". Lo scrive la Casa Bianca in una nota, confermando che Washington continuerà a impegnasi nel paese. Proprio oggi il capo dell'intelligence Usa, Dan Coats, ha fatto sapere che è stata presa una decisione sul futuro dei militari Usa in Siria (sono circa 2.000) e che sarà comunicata "presto".

Anche se l'amministrazione americana non ha voluto dire chiaramente cosa succederà ai militari Usa (Trump ha chiesto il completo ritiro) un passaggio della nota chiarisce il tema: "Continueremo a consultarci con i nostri alleati e amici riguardo i piani futuri. Ci attendiamo che i paesi nella regione e oltre, più le Nazioni Unite, lavorino per la pace e affinché l'Isis non riemerga mai più".