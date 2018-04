Consultazioni,Grasso:Leu mai con centrodestra,dialogo riformisti -2

Roma, 4 apr. - "A nome di LeU - ha spiegato Grasso ai giornalisti - abbiamo manifestato la disponibilità ad aprire un dialogo con quelle forze che possono avere nel programma temi per noi essenziali: investimenti sul lavoro, diritti dei lavoratori, rafforzamento del welfare, diritto allo studio, l'ambiente, la scuola. Sono queste per noi - ha continuato Grasso - condizioni essenziali per cominciare un dialogo. Un dialogo che esclude il centrodestra".

"Le forze riformiste e progressiste - ha chiarito Grasso - sono quelle che rimangono dopo aver escluso il centrodestra. L'importante è il dialogo sui temi, che devono essere oggetto preciso del programma di governo".

Se poi anche M5S, ha spiegato l'ex presidente del Senato, "affronta questi temi nel modo che condividiamo non può che avere il nostro sostegno perché sono i nostri temi, non quelli di M5S".