Tlc, Mise: al via consultazione Piano banda ultralrga aree grigie

Roma, 4 apr. - Al via da oggi consultazione pubblica sul Piano degli investimenti nelle aree grigie, dopo il via libera arrivato nei giorni scorsi dal Comitato banda ultralarga alla luce del preliminare parere favorevole da parte della Commissione europea.

Si tratta della seconda fase di attuazione della Strategia italiana per la banda ultra larga che vede il Governo impegnato, già dallo scorso anno, negli interventi nelle cosiddette aree bianche, cioè quelle a fallimento di mercato. L`intervento pubblico nelle aree grigie intende sostenere i progetti di investimento in reti a velocità di 1 Giga simmetrico, realizzando in tal modo una rete a prova di futuro, abilitante l`offerta di servizi a connettività ultraveloce.

Nelle prossime settimane "gli operatori - spiega il Mise - saranno chiamati a comunicare le loro osservazioni sul progetto di intervento pubblico volto a eliminare il divario infrastrutturale rilevato nelle aree grigie oggetto di una dettagliata attività di mappatura che ha consentito di misurare con accuratezza il fallimento di mercato e le lacune di connettività. Il documento pubblicato oggi per la consultazione pubblica del Piano è l`ultimo adempimento procedurale propedeutico alla notifica formale della misura alla Commissione europea, per giungere ad una decisione entro l`estate".

"Sono particolarmente soddisfatto di quest`ultimo passaggio che consentirà di migliorare l`intervento del Governo in tema di banda ultralarga sul territorio nazionale - ha dichiarato il sottosegretario allo Sviluppo economico Antonello Giacomelli - e che si aggiunge alle altre iniziative pubbliche a sostegno dei servizi digitali innovativi intraprese da tempo, tra cui quelle dedicate alla realizzazione della connettività in tecnologia 5G".