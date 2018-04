Governo, Ascani (Pd): Di Maio vuole poltrona a tutti i costi

Roma, 4 apr. - "Di Maio sostiene che la linea del Pd sia fare un dispetto al Movimento cinque stelle. Il narcisismo del non-premier dei cinque stelle gli impedisce di vedere la realtà, preoccupato com'è di occupare la poltrona di Palazzo Chigi, ma la linea del Pd è basata su un dato semplicissimo: il rispetto degli elettori". Lo dice Anna Ascani, parlamentare del Pd.

"Chi ci ha votato non ci vuole stampella del governo Casaleggio e tanto meno vuole che rinunciamo ai nostri valori per sostenere i sovranisti e gli estremisti - prosegue Ascani -. Suggerisco a Di Maio di concentrarsi su cosa vuol fare per il Paese e smetterla di parlare di Renzi. La campagna elettorale è finita: proponga soluzioni concrete ai problemi se ne è capace, a partire dai temi del DEF. Il PD, unito, sarà opposizione seria e responsabile."