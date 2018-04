Roma, 4 apr. - "Inciucio ora si chiama contratto; M5s non ha preso 51% per colpa legge elettorale; Pd non vota fiducia a Governo M5s x ripicca; tutti i governi da '48 a oggi hanno lavorato contro il Paese: ora Di Maio fa il comico come Grillo, ma per interessi di poltrona, non per vena artistica". Lo ha scritto su Twitter il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi.